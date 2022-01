Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un deal improbable proposé à Longoria pour Milik ?

Publié le 3 janvier 2022 à 12h10 par G.d.S.S.

À en croire les dernières révélations de la presse italienne, la Juventus envisagerait de recruter Arkadiusz Milik cet hiver avec le départ d’Alvaro Morata qui se précise, et un échange pour le moins surprenant aurait même été proposé à Pablo Longoria.

Ça bouge cet hiver sur le marché des attaquants ! Plusieurs profils XXL tels que Mauro Icardi (PSG), Edinson Cavani (Manchester United) ou encore Romelu Lukaku (Chelsea) sont annoncés avec insistance sur le départ, mais le dossier le plus avancé à l’heure actuelle concerne Alvaro Morata. Le buteur espagnol de la Juventus serait tout proche de rallier le FC Barcelone sous la forme d’un prêt, et la Vieille Dame envisage donc de lui trouver rapidement un successeur sur le marché… Et la Juve pourrait piocher à l’OM !

La Juventus ne lâche pas Milik