Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un premier gros départ !

Publié le 4 janvier 2022 à 15h10 par A.M.

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Jordan Amavi semble proche d'un départ de l'OM. Et un retour à l'OGC Nice semble clairement se confirmer.

Cet hiver, la priorité de l'OM est clairement de vendre avant d'envisager d'éventuellement se renforcer. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ à commencer par Jordan Amavi. Et pour cause, bien qu'il ait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025, le natif de Toulon n'entre plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli comme en témoignent les trois petites apparitions de Jordan Amavi lors de la première partie de saison alors qu'il est le seul latéral gauche de formation à disposition de Jorge Sampaoli.

Amavi proche d'un retour à Nice ?