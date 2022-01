Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Caïazzo, ASSE... Al-Khelaïfi pourrait débloquer deux départs !

Publié le 4 janvier 2022 à 13h15 par A.M.

Proche de Bernard Caïazzo, Nasser Al-Khelaïfi pourrait intervenir afin de faciliter les départs de Colin Dagba et Sergio Rico vers l'ASSE.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne cherchera à se renforcer afin de compenser les nombreux départs à la CAN ainsi que pour tenter de se maintenir en Ligue 1 alors que les Verts sont derniers du Championnat. Dans cette optique, Bakary Sako est arrivé libre, mais Pascal Dupraz attend encore des renforts durant le mois de janvier et de nombreux noms circulent à l'image de ceux de Colin Dagba et Sergio Rico qui jouent peu au PSG depuis le début de saison. Toutefois, ces dossiers s'annoncent compliqués.

«S'il intervient de façon intelligente il pourrait de débloquer le dossier Dagba ou le dossier Rico»