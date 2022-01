Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE a appelé Leonardo pour recruter un joueur de Pochettino !

Publié le 4 janvier 2022 à 9h15 par A.M.

En quête de renforts durant le mercato d'hiver, l'ASSE scrute notamment du côté du PSG et a contacté le club parisien pour tenter d'obtenir le prêt de Sergio Rico.

En quête de renforts cet hiver, l'ASSE a un plan pour se renforcer comme le révélait récemment Loïc Perrin. « On va essayer de chercher des joueurs en difficulté dans des clubs plus importants et qui cherchent du temps de jeu. C'est tout neuf et on voulait l'avis de Pascal. A nous de les étudier pour ne pas se tromper », confiait le coordinateur sportif des Verts. Dans cette optique, l'ASSE scrute du côté du PSG où plusieurs joueurs jouent peu, à l'image de Sergio Rico dont l'horizon est bouché à Paris par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

L'ASSE tente bien le coup Rico, mais...