Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce de Pochettino sur deux dossiers sensibles du mercato !

Publié le 4 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que les situations de Xavi Simons et Edouard Michut font couler beaucoup d’encre, Mauricio Pochettino affiche plus que jamais son envie de conserver les deux jeunes pépites au PSG et de leur offrir davantage de temps de jeu.

Depuis le début de l’ère QSI et le rachat du PSG en 2011, le club de la capitale doit faire face à un problème récurrent : l’exode de ses jeunes talents issus du centre de formation, souvent contraints d’aller chercher du temps de jeu dans d’autres clubs puisqu’ils se retrouvent barrés par des stars en équipe première. En ce moment, les cas Xavi Simons (18 ans, fin de contrat en juin prochain) et Edouard Michut (18 ans, 2025) sont relativement préoccupants, puisque les deux titis du PSG envisageraient un départ. Mais Mauricio Pochettino semble disposé à redistribuer les cartes avec ses deux talents…

« On va essayer de croire en eux et de les impliquer »