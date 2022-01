Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle décision fracassante de Leonardo pour le mercato !

Publié le 4 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Préoccupé par son statut d’éternel remplaçant au PSG où il n’a pas encore eu sa chance, Edouard Michut envisagerait de changer d’air. Mais pas question pour Leonardo de laisser filer son jeune milieu de terrain, même en prêt…

Interrogé sur RMC Sport en décembre, Yohan Cabaye évoquait l’épineux cas Edouard Michut (18 ans), et le directeur du centre de formation du PSG faisait passer un message clair : « Lui montrer que c’est un joueur important, ce n’est pas des paroles en l’air. C’est un joueur important, il est formé au club. C’est un Parisien. C’est quelqu’un qui faut accompagner, il a été déçu au début quand il est redescendu. C’est compréhensible. Mais après voilà, c’est comment il digère et comment il repart de l’avant », indiquait Cabaye, alors que Michut serait clairement lassé par son manque de temps de jeu en équipe première du PSG. Et pourtant…

Leonardo va retenir Michut à tout prix

Comme l’a annoncé Goal lundi, Leonardo n’aurait toujours pas l’intention de laisser filer Edouard Michut dont le contrat court jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Même l’idée d’un prêt serait totalement exclue par le directeur sportif parisien, qui entend bien garder Michut au club en deuxième partie de saison même si son jeune milieu de terrain n’a pas disputé la moindre minute de jeu en Ligue 1 avec le PSG.