Mercato - PSG : Angel Di Maria n’a pas été entendu par le Qatar…

Publié le 3 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria n’a pas dissimulé son envie de rester une année de plus au Parc des Princes. Mais à en croire les dernières révélations de la presse italienne, l’ailier argentin aurait été proposé à l’Inter Milan et ne devrait donc pas obtenir gain de cause pour son avenir dans la capitale.

Il n’y a pas que le feuilleton Kylian Mbappé qui anime l’actualité mercato du PSG ! Mauro Icardi est annoncé avec insistance dans le collimateur de la Juventus, Abdou Diallo intéresserait de son côté fortement le Milan AC, tandis que l’avenir des jeunes pépites parisiennes telles que Xavi Simons et Edouard Michut fait également couler beaucoup d’encre, sans parler des nombreux indésirables identifiés par Leonardo et poussés vers la sortie cet hiver (Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Sergio Rico…). Mais le cas Angel Di Maria est également un dossier à suivre de près pour le PSG, puisque l’ailier argentin de 33 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain.

Di Maria veut rester au PSG…

Ces dernières semaines, Di Maria a multiplié les appels du pied envers le Qatar afin que son année supplémentaire en option soit activée par la direction du PSG, comme en témoigne par exemple cette sortie médiatique sur la chaîne argentine TNT Sports début décembre : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », avait confié Di Maria. Mais à en croie la presse italienne, le numéro 11 du PSG n’a pas été entendu par sa direction…

Son profil a été proposé à l’Inter