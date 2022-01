Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz se voit fixer un gros projet à 15M€ !

Publié le 4 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

Malgré la volonté de voir des joueurs débarquer durant le mercato d'hiver, l'ASSE va également devoir vendre pour au moins 15M€ d'ici le mois de juin.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne compte bien se renforcer afin de compenser les nombreux départs à la CAN, mais également densifier son effectif afin de lutter pour le maintien. C'est ainsi que Bakary Sako s'est engagé avec l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, mais Pascal Dupraz attend encore des renforts durant le mois de janvier. Cependant, compte tenu des finances du club, il faudra viser des prêts gratuits ou des joueurs libres. D'autant plus que comme le révèle Bernard Lions, l'ASSE va également devoir vendre...

«L'objectif est de vendre pour environ 15M€ d'ici le mois de juin»