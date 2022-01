Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : C’est confirmé, Pascal Dupraz va encore recruter !

Publié le 4 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En quête de renforts en cette période de mercato hivernal, l’ASSE sera bel et bien active comme l’a clairement indiqué Pascal Dupraz dimanche.

Actuelle lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE est en pleine révolution ! Pascal Dupraz a récemment été nommé sur le banc des Verts pour symboliser l’opération maintien, et avec les nombreux départ qui se profilent en vue de la CAN, l’ASSE a également prévu de boucler plusieurs recrues cet hiver. D’ailleurs, après le succès de son équipe dimanche en Coupe de France contre Jura Sud (4-1), Dupraz a évoqué le mercato en conférence de presse.

« Nous allons recruter »