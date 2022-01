Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz annonce déjà la date de son départ !

Publié le 3 janvier 2022 à 2h00 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en fin d'année, Pascal Dupraz annonce que sa mission n'ira pas au-delà de cette saison.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bien pris la succession de Claude Puel sur le banc de l'ASSE. La mission du Haut-savoyard est très claire puisqu'il débarque pour sauver les Verts actuels derniers de Ligue 1. Pascal Dupraz s'est d'ailleurs engagé pour six mois et il assure qu'il ne restera pas au-delà de cette date.

«Ma mission s'arrête fin mai»