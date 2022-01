Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz interpelle Romeyer et Caïazzo pour le recrutement hivernal !

Publié le 2 janvier 2022 à 11h00 par D.M.

Malgré les arrivées de Joris Gnagnon et de Bakary Sako à l'ASSE, Pascal Dupraz n'est pas rassasié et espère encore voir du sang frais débarqué dans le Forez.

Le mercato hivernal n’a ouvert ses portes qu’il y a quelques heures, mais l’ASSE a déjà bouclé plusieurs dossiers. A la recherche d’opportunités sur le marché, le club stéphanois a recruté deux joueurs, libres de tout contrat : Joris Gnagnon, mais aussi Bakary Sako. Ce dernier fait d’ailleurs partie du groupe convoqué par Pascal Dupraz pour affronter Jura Sud en Coupe de France ce dimanche. Mais ce n’est pas suffisant pour l’entraîneur de l’ASSE, qui espère voir débarquer des renforts dans les prochaines semaines notamment dans le secteur offensif.

« Mon espoir, c'est quatre à cinq joueurs »