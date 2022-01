Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE tente un double coup audacieux à Paris !

Publié le 2 janvier 2022 à 9h30 par A.M.

En quête de renforts à moindre frais cet hiver, l'ASSE ciblerait notamment les profils de Colin Dagba et Sergio Rico. Mais le PSG n'entend pas faciliter la tache des Vers.

Le mercato d'hiver a officiellement ouvert ses portes, et l'ASSE devrait être l'un des clubs les plus actifs de Ligue 1. Les Stéphanois ont d'ailleurs déjà enregistré un premier renfort avec l'arrivée libre de Bakary Sako pour renforcer le secteur offensif. Mais il en faudra plus pour compenser les nombreux départs à la CAN et poursuivre sa lutter pour le maintien. Dans cette optique, les Verts continuent de prospecter sur le marché et regardent notamment du côté du PSG qui cherche à dégraisser son effectif pléthorique.

L'ASSE veut deux prêts gratuits au PSG