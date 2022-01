Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour à l’envoyeur pour cette star d’Ancelotti ?

Publié le 2 janvier 2022 à 6h00 par A.D.

Méconnaissable au Real Madrid, Eden Hazard est devenu indésirable à la Maison-Blanche. Alors que Carlo Ancelotti voudrait se débarrasser de son numéro 7, Chelsea pourrait se muer en sauveur sur ce dossier, mais à une condition.

Etincelant sous les couleurs de Chelsea, Eden Hazard a tapé dans l’œil du Real Madrid. A tel point que Florentino Pérez a lâché une somme proche de 115M€ pour arracher la star belge aux Blues à l’été 2019. Toutefois, ce transfert est loin d’être rentable, car Eden Hazard est au plus mal au Real Madrid. D’ailleurs, Carlo Ancelotti ne croirait plus à une résurrection de son numéro 7 et souhaiterait se débarrasser de lui en 2022. Et Chelsea serait prêt à rendre service au coach du Real Madrid.

Chelsea est prêt à rapatrier Eden Hazard à une condition