Mercato - OM : Pour l’été prochain, Pablo Longoria est déjà confronté à un dilemme !

Publié le 1 janvier 2022 à 10h30 par Th.B.

Grande satisfaction de cette première partie de saison de l’OM, William Saliba pourrait être contrait de quitter le club phocéen en raison de l’expiration de son contrat. Président de l’OM, Pablo Longoria est face à un dilemme cornélien.

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria est parvenu à boucler plusieurs gros dossiers sur le marché des transferts. Parmi les belles trouvailles du président de l’OM, William Saliba est sans contestation possible un joli coup orchestré par les dirigeants de l’OM. En atteste son statut au sein de la défense centrale de Jorge Sampaoli alors qu’il n’a encore jamais eu sa chance avec l’équipe première d’Arsenal. Une nouvelle fois prêté par les Gunners et sans option d’achat, William Saliba fait l’unanimité à Marseille puisque L’Équipe ouvrait même la porte au fait que le club phocéen prenne la décision de tenter de conserver Saliba outre l’expiration de sa période de prêt en s’entendant avec Arsenal sur une nouvelle opération.

Quel choix faire pour Saliba ?