Mercato - OM : Pablo Longoria a dégainé pour un attaquant !

Publié le 30 décembre 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que le recrutement d’un avant-centre serait l’une des préoccupations hivernales de Pablo Longoria, le président de l’OM serait passé à l’action auprès du FK Cukaricki pour le transfert de Djordje Jovanovic.

Et si l’OM recrutait un nouvel avant-centre cet hiver ? Alors qu’il semble éprouver certaines difficultés à s’intégrer dans la dynamique de jeu prônée par Jorge Sampaoli depuis le début de saison, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM dès cet hiver. Une signature à la Juventus semble prendre de plus en plus d’ampleur du côté de la presse italienne. Quoi qu’il advienne dans ce dossier, le président Pablo Longoria aimerait injecter du sang neuf sur le front de l’attaque de l’effectif du coach Sampaoli. Selon Foot Mercato, l’option Djordje Jovanovic serait prise en considération. D’ailleurs, l’OM aurait déjà formulé une offre au FK Cukaricki.

L’OM aurait soumis une offre pour Jovanovic selon un dirigeant de Cukaricki