Mercato - OM : Longoria est fixé pour ce gros coup en Ligue 1 !

Publié le 31 décembre 2021 à 1h00 par T.M.

Alors que le nom de Seko Fofana continue de circuler à l’OM, Pablo Longoria va devoir se montrer patient pour le capitaine du RC Lens.

En janvier, cela va bouger à l’OM. Si Pablo Longoria va d’abord devoir se concentrer sur les départs, Jorge Sampaoli espère enregistrer des renforts afin d’étoffer un peu plus son effectif. Et compte tenu du possible départ de Boubacar Kamara, un milieu de terrain pourrait être nécessaire à l’OM. Dans cette quête, le nom de Seko Fofana revient encore et toujours sur la Canebière. Déjà courtisé à l’été, le joueur du RC Lens plairait donc à Pablo Longoria.

La porte est fermée pour Fofana !