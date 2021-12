Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour Arkadiusz Milik !

Publié le 30 décembre 2021 à 21h10 par A.C.

L’avenir de Arkadiusz Milik fait à nouveau parler, avec la Juventus qui aimerait l’arracher à l’Olympique de Marseille.

Voilà quasiment un an que Arkadiusz Milik a posé ses valises à l'Olympique de Marseille et son départ a toujours été un sujet très discuté. A quelques jours du mercato hivernal le feuilleton a repris de plus belle, avec la presse italienne qui évoque un retour de la Juventus, avec Massimiliano Allegri qui souhaiterait absolument recruter un buteur. L’Équipe a d’ailleurs récemment annoncé que Milik songerait sérieusement à un avenir loin de l’OM, sachant qu’il reste toujours de propriété du Napoli.

La Juve ne suivrait pas du tout Milik