Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur le départ de Griezmann !

Publié le 31 décembre 2021 à 0h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone pour faire son retour à l'Atlético. Interrogé ce jeudi, Enrique Cerezo s'est livré sur le rapatriement du Français à Madrid.

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann est revenu sur ses pas pour relancer sa carrière et tenter de retrouver des couleurs. En effet, l'attaquant français a fait ses valises dans les ultimes instants du mercato estival pour faire son retour à l'Atlético de Madrid. Alors qu'il a retrouvé Antoine Griezmann, Enrique Cerezo a expliqué qu'il ne regrettait en aucun cas le fait de l'avoir rapatrié.

«C'est un grand joueur et il va beaucoup contribuer à la réussite de l'Atlético»