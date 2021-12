Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel met le feu au feuilleton De Ligt !

Publié le 31 décembre 2021 à 1h30 par Th.B.

Ex-entraîneur du PSG, Thomas Tuchel officie désormais à Chelsea. Et à en croire la presse anglaise, le technicien allemand serait prêt à jouer un sale tour à Leonardo et au Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Matthijs de Ligt.

« Je pense que nous savons tous quels clubs citer pour Matthijs de Ligt comme prochaine étape. Nous verrons cet été. La Premier League ? Ça peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain ». À l’occasion d’un entretien accordé à NOS, Mino Raiola assurait dernièrement que le PSG pourrait toujours être une option pour Matthijs de Ligt. Pour rappel, avant son transfert à la Juventus à l’été 2019, le PSG aurait été sur les rangs afin de s’attacher les services du désormais ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam. Néanmoins, la Juventus refuserait de céder De Ligt avant l’été 2023 comme Tuttosport l’a confié ces dernières heures.

Tuchel songe à De Ligt cet hiver