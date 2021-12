Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara fait une terrible annonce à Longoria !

Publié le 29 décembre 2021 à 11h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Avant de quitter l’Olympique de Marseille en octobre 2020, Maxime Lopez avait accepté de prolonger son contrat pour assurer un minimum d’argent à son club formateur. Pablo Longoria a surement cru pouvoir faire de même avec Boubacar Kamara, qui a toutefois refusé plusieurs offres cet été pour rester à l’OM. Désormais, il ne reste plus que quelques mois de contrat au défenseur reconverti en milieu de terrain et une séparation pourrait avoir lieu dès cet hiver. La Provence a en effet annoncé que cette option était de plus en plus envisagée à l’OM, où une prolongation de Kamara semble donc plus lointaine que jamais.

Kamara ne veut pas prolonger