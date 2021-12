Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale, Hazard... Ancelotti prépare un grand ménage !

Publié le 27 décembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, Carlo Ancelotti aimerait se débarrasser de plusieurs éléments indésirables de son effectif. Dans cette optique, Gareth Bale, Isco, Eden Hazard, Marcelo, Mariano Diaz et Luka Jovic pourraient être poussés vers la sortie au mois de janvier par l'entraineur du Real Madrid.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le Real Madrid s'est montré discret lors des dernières fenêtres de transferts. En effet, le club merengue a réussi à se séparer de certains éléments indésirables, mais ne s'est pas vraiment renforcé, ou du moins très peu. Lors du dernier mercato estival, par exemple, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a laissé filer Sergio Ramos librement et gratuitement vers le PSG, Raphaël Varane à Manchester United (transfert avoisinant les 40M€), Martin Odegaard du côté d'Arsenal (vendu pour environ 35M€) et d'autres joueurs en prêt (Takefusa Kubo, Alvaro Odriozola...). En ce qui concerne les arrivées, la Maison-Blanche s'est contentée de recruter David Alaba librement et gratuitement et de boucler la signature d'Eduardo Camavinga grâce à un chèque de près de 31M€. Malgré tout, Carlo Ancelotti disposerait toujours d'un groupe trop fourni et souhaiterait le dégraisser au mois de janvier.

Gareth Bale et Isco poussés vers la sortie en janvier ?

Selon les informations de Marca , Carlo Ancelotti et son staff estimeraient qu'il serait bénéfique pour le Real Madrid d'alléger son effectif lors du mercato hivernal. Alors qu'il disposerait de plusieurs indésirables, le coach merengue aimerait procéder à une opération dégraissage en janvier pour aborder plus calmement la deuxième partie de saison et pourquoi pas s'offrir une ou deux recrues, même si cette option serait en « veille » pour le moment. Dans cette optique, Carlo Ancelotti aurait d'ores et déjà identifié les joueurs qu'ils souhaiteraient voir partir, ou du moins qu'il laisserait filer volontiers. Comme l'a précisé le média espagnol, six joueurs seraient concernés par ce grand ménage hivernal du Real Madrid : Gareth Bale, Isco, Marcelo, Luka Jovic et Eden Hazard.

Ancelotti écoutera les offres pour Luka Jovic et Eden Hazard

Alors qu'ils ne compteraient pas sur Gareth Bale et Isco, Carlo Ancelotti jugerait que leur départ serait positif pour son équipe. Toutefois, son voeu aurait peu de chances d'être exaucé cet hiver. Tous deux en fin de contrat le 30 juin, Gareth Bale et Isco n'auraient montré aucun signe indiquant qu'ils avaient changé d'avis et étaient désormais prêt à partir en janvier. Egalement libre le 1er juillet, Marcelo est le capitaine du Real Madrid. Ainsi, la direction merengue devrait respecter la décision qu'il prendra, quelle qu'elle soit. Pour leur part, Luka Jovic et Eden Hazard sembleraient avoir inversé la tendance auprès de Carlo Ancelotti. Malgré tout, le coach du Real Madrid devraient tout de même écouter les potentielles offres.