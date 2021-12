Foot - PSG

PSG - Malaise : Le PSG vole au secours de Sergio Ramos !

Publié le 24 décembre 2021 à 18h30 par H.G.

Alors que Sergio Ramos a traversé une première partie de saison extrêmement délicate en raison de ses soucis, personne au sein du PSG ne semble néanmoins avoir perdu confiance en l’international espagnol.

Un match entier contre Saint-Etienne pour sa première apparition fin novembre, une mi-temps contre Feignies-Aulnoye et moins d’une mi-temps contre Lorient en raison d’un carton rouge. Voilà tout ce qu’on retient de Sergio Ramos à l’issue de cette première partie de saison du PSG. Il faut dire que la tâche de l’international espagnol n’a pas été facilitée par ses pépins physiques. Arrivé librement début juillet, l’ancien joueur du Real Madrid a effectivement été victime de soucis aux mollets causés par son opération au genou survenue plus tôt dans l’année. Ainsi, Sergio Ramos a longtemps du travailler en marge du groupe parisien. Et après ses grands débuts, l’Espagnol a malheureusement dû manquer d’autres matchs en raison d’une fatigue musculaire ressentie après son premier match sous les couleurs parisiennes.

« Nous sommes optimistes »