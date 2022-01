Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria donne tout pour éviter un scénario à la Thauvin !

Publié le 2 janvier 2022 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara serait on ne peut plus proche d’un départ en 2022. Pour ne pas perdre l’un de ses meilleurs éléments, Pablo Longoria aurait lancé une ultime offensive.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le milieu de terrain français partira librement et gratuitement s’il ne prolonge pas d’ici là. Et il semblerait qu’un renouvellement de contrat ne soit pas du tout d’actualité pour Boubacar Kamara. Alors qu’il serait suivi par plusieurs cadors européens - dont le Milan AC , la Juventus, Manchester United et le Bayern - le crack de 22 ans ne serait pas du tout prêt à rempiler avec l’OM. Malgré tout, Pablo Longoria ne perdrait pas espoir sur ce dossier.

Pablo Longoria ne lâche rien pour Boubacar Kamara