Mercato - PSG : Après Wijnaldum, le Barça tient sa vengeance sur Leonardo !

Publié le 2 janvier 2022 à 5h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Karim Adeyemi. Toutefois, l’attaquant du RB Salzbourg semble préférer un départ vers le FC Barcelone. Joan Laporta a donc l’occasion de se venger sur Leonardo après son échec avec Georginio Wijnaldum.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland, puis sur Robert Lewandowski, pour remplacer potentiellement Kylian Mbappé en 2022. En parallèle, le club de la capitale aurait également identifié le profil de Karim Adeyemi pour l’après-Mbappé. Toutefois, l’attaquant du RB Salzbourg pourrait snober le PSG pour le FC Barcelone.

Karim Adeyemi, la vengeance du Barça après l’échec Wijnaldum ?