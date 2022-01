Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Messi, Laporta va vivre une nouvelle catastrophe !

Publié le 2 janvier 2022 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l’été 2022, à l’instar de Lionel Messi un an plus tôt. Et alors que les deux parties seraient encore loin d’un accord, Xavi a toutes les raisons de s’inquiéter, puisque le Français peut maintenant négocier un départ avec le club de son choix.

Lors de l’été 2017, le FC Barcelone a déboursé une somme proche de 135M€ pour arracher Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund. Orphelin de Neymar, parti au PSG, le Barça a frappé fort pour dénicher le successeur de la star brésilienne. Toutefois, Ousmane Dembélé n’a pas pu honorer son rang, et ce, à cause de ses blessures à répétition. Et alors que le Français sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta risque plus que jamais de le perdre pour 0€ à l’été 2022, comme Lionel Messi l’été dernier.

Ousmane Dembélé condamné à quitter le Barça pour 0€ ?