Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme coup de balai pour janvier !

Publié le 1 janvier 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Avec 35 joueurs inclus dans son effectif, jeunes pousses inclus, Mauricio Pochettino ne peut pas donner du temps de jeu à tout le monde. Alors que le coach du PSG a trop de joueurs à disposition, Leonardo aurait identifié plusieurs indésirables à pousser vers la sortie lors de ce mercato hivernal, à savoir Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Eric Junior Dina Ebimbe et Colin Dagba.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo s’est montré très actif. En effet, le directeur sportif du PSG a réussi à offrir plusieurs joueurs à Mauricio Pochettino, tout en cédant quelques joueurs qui ne faisaient pas partie des plans de l’Argentin. En ce qui concerne les arrivées, Leonardo a frappé très fort en recrutant à la fois Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€, profitant de leur statut de joueur libre. De surcroit, le PSG s’est offert les services de Nuno Mendes dans les ultimes instants de la dernière fenêtre de transferts sous la forme d’un prêt avec option d’achat et a déboursé 60M€ (+ 5M€ de bonus) pour le transfert d’Achraf Hakimi, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et pour alléger le groupe de Mauricio Pochettino, Leonardo a laissé filer Mitchel Bakker au Bayer pour environ 7M€ et a prêté à la fois Arnaud Kalimuendo (RC Lens), Pablo Sarabia (Sporting), Timothée Pembele (Girondins de Bordeaux) et Alphonse Areola (West Ham). Mais malgré ces départs, l’effectif du PSG est encore bien trop garni.

Après Rafinha, six joueurs de Pochettino également sur le départ ?

Lors de la première partie de saison, Mauricio Pochettino n’a pas pu utiliser tous ses joueurs régulièrement. Alors qu’il dispose d’un groupe de 35 joueurs, le coach du PSG a dû faire des choix et se passer d’un certain nombre d’éléments de son effectif, qui, pour la plupart, n’ont eu qu’une poignée de minutes à se mettre sous la dent. Pour ne pas se retrouver dans la même situation à la reprise, le PSG aurait identifié une liste de joueurs indésirables pour le mercato hivernal. Des membres du groupe de Mauricio Pochettino qui devraient être envoyé dans un autre club avant la fin du mois de janvier pour relancer leur saison, voire leur carrière. Selon les récentes informations de L’Equipe , sept joueurs du PSG seraient concernés par cette vague de départs : Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Rafinha (qui est prêté jusqu'à la fin de la saison à la Real Sociedad), Mauro Icardi, Abdou Diallo, Eric Junior Dina Ebimbe et Colin Dagba.

