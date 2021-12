Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Prolongation et départ pour une pépite du PSG !

Publié le 24 décembre 2021 à 18h05 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, Eric Junior Dina-Ebimbe a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger son contrat. Il sera ensuite prêté en Allemagne.