Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris une décision tonitruante pour Boubacar Kamara !

Publié le 24 décembre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que Boubacar Kamara ne compterait pas prolonger avec l'OM, Pablo Longoria aurait décidé de le vendre lors du mercato hivernal, et ce, pour éviter un départ 0€ le 1er juillet. Alerté par la situation du milieu de terrain français, le Milan AC devrait batailler avec Manchester United et Newcastle sur ce dossier.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara pourrait disputer sa dernière saison à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain français partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là et n'est pas vendu au mois de janvier. Conscient de la situation, Pablo Longoria ne ménagerait pas ses efforts pour prolonger Boubacar Kamara. Alors qu'il ne voudrait pas du tout perdre son numéro 4, le président de l'OM aurait tenté le tout pour le tout pour le convaincre de parapher un nouveau bail, sans succès.

Pablo Longoria compte vendre Boubacar Kamara en janvier

Selon les informations de Calciomercato.com , divulguées ce vendredi matin, Pablo Longoria n'aurait pas réussi à faire plier Boubacar Kamara. A en croire le média transalpin, le milieu de terrain de l'OM n'aurait toujours pas l'intention de rempiler. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait pris une décision fracassante. En effet, le président de l'OM aurait décidé de vendre son numéro 4 lors du prochain mercato hivernal, et ce, pour éviter un départ à 0€ le 1er juillet. Alors que Boubacar Kamara pourra négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix en janvier, Pablo Longoria serait désormais prêt à écouter les offres pour pouvoir empocher quelques millions d'euros grâce à lui. Ce qui pourrait profiter au Milan AC.

Un avenir au Milan AC, à Manchester ou Newcastle pour Boubacar Kamara ?