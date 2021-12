Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait une ouverture dans l’opération Kamara !

Publié le 30 décembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Alors que les relations entre Boubacar Kamara et Pablo Longoria se seraient considérablement refroidies ces derniers mois, la donne aurait changé à la mi-décembre et cela pourrait permettre au président de l’OM de parvenir à limiter la casse dans l’opération Kamara. Explications.

Et si Boubacar Kamara quittait finalement l’OM cet hiver afin d’éviter à Pablo Longoria et à la direction du club phocéen d’une nouvelle fois témoigner d’un départ d’un joueur libre de tout contrat et disposant d’une belle cote sur le marché comme ce fut le cas à la dernière intersaison avec Florian Thauvin ? Minot marseillais, Kamara refuserait de prolonger son contrat à l’OM et l’aurait fait savoir à Longoria selon la Gazzetta dello Sport . Afin d’éviter un tel scénario, le président de l’OM pourrait entamer des discussions avec la Roma dans le cadre d’une réduction du montant des options d’achat de Pau Lopez et de Cengiz Ünder contre une résiliation de contrat de Kamara, toujours selon La Gazzetta dello Sport. Mais un énième rebondissement serait à noter.

Des relations moins froides entre Kamara et Longoria, un transfert cet hiver ?