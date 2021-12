Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une terrible nouvelle pour un dossier brûlant…

Publié le 30 décembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le président Pablo Longoria aurait prévu de se battre jusqu’au dernier moment afin d’inciter Boubacar Kamara à apposer sa signature sur une prolongation de contrat, le joueur formé à l’OM aurait fait le choix de changer d’air.

Et si Boubacar Kamara prenait le même chemin que son aîné Florian Thauvin ? En fin de saison dernière, le champion du monde tricolore quittait l’OM libre de tout contrat afin de rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Et le minot marseillais Kamara devrait lui aussi plier bagage par le biais de son statut d’agent libre. Le défenseur central reconverti milieu de terrain défensif formé à l’OM disposerait d’une belle cote sur le marché avec des touches en Angleterre, en Espagne et en Italie. Bien que le président Pablo Longoria cultiverait le désir de se battre jusqu’au terme de l’exercice afin de trouver un terrain d’entente avec Kamara et son entourage au sujet d’une prolongation, les dés seraient cependant déjà jetés.

Kamara aurait mis un terme aux espoirs de prolongation de contrat de Longoria