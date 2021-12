Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : L'ASSE tient sa première recrue !

Publié le 30 décembre 2021 à 17h55 par La rédaction

Comme attendu ces derniers jours, l'ASSE vient d'annoncer l'arrivée de Bakary Sako qui était libre de tout contrat.

Bien décidé à se renforcer de façon importante, notamment pour compenser les nombreux départs à la CAN, l'ASSE tient sa première recrue de l'hiver. En effet, les Verts viennent d'annoncer l'arrivée de Bakary Sako. Neuf ans après son départ, l'attaquant fait donc son retour et s'engage chez les Verts jusqu'à la fin de la saison. Sako était libre de tout contrat depuis son départ du club chypriote du Pafos FC en 2019 et vient donc renforcer le secteur offensif de l'ASSE.