Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour Kolo Muani !

Publié le 2 janvier 2022 à 10h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani attire de nombreux clubs européens, mais c'est bien l'Eintracht Francfort qui est en avance dans ce dossier.

Révélation de la saison dernière, Randal Kolo Muani confirme tout son talent depuis le début de l'exercice. Mais l'international espoirs va bel et bien partir libre à l'issue de la saison puisque l'attaquant ne prolongera pas au FC Nantes. Une situation qui attire de nombreux clubs dont l'OM qui cherche à se renforcer à moindre coût. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Eintracht Francfort est très en avance dans ce dossier et devrait devancer la concurrence.

Francfort est le mieux placé pour Kolo Muani