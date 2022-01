Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé !

Publié le 2 janvier 2022 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real. Alors qu’il attendrait la fin des huitièmes de finale de Ligue des Champions entre Paris et Madrid pour finaliser son départ, le crack français serait déjà assuré de changer de cap à l’été 2022.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu pour Kylian Mbappé. En effet, Leonardo a étudié tous les scénarios pour l’avenir de son numéro 7 et est prêt à parer toutes éventualités. En plan A, le directeur sportif du PSG veut prolonger Kylian Mbappé. Si c’est impossible, Leonardo compte se jeter sur Erling Haaland en plan B, et sur Robert Lewandowski en plan C. Toutefois, l’avenir de Kylian Mbappé semblerait déjà être scellé et le PSG pourrait déjà oublier son plan A.

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid le 1er juillet