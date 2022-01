Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz annonce la couleur pour le recrutement hivernal !

Publié le 1 janvier 2022 à 17h10 par La rédaction

L'ASSE va chercher à se renforcer dans ce mercato hivernal pour se rattraper de son début de saison très délicat. Pascal Dupraz, nouvel entraîneur des Verts, s'est d'ailleurs exprimé sur les profils à cibler en ce mois de janvier.