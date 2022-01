Foot - Mercato - OM

OM - Malaise : Le cas Mandanda peut-il obliger Longoria à revoir ses plans ?

Publié le 1 janvier 2022 à 12h00 par Th.B.

Ne disposant plus du même statut qu’auparavant, Steve Mandanda songerait sérieusement à tout plaquer à l’OM si sa situation n’évoluait pas. Et un départ pour cet hiver serait une réelle option. Ce qui inciter Pablo Longoria à revoir ses plans.

Bien qu’il était titulaire indiscutable et taulier de l’OM la saison passée, Steve Mandanda a vu son rôle évoluer depuis le début de l’exercice et notamment à cause de l’arrivée en prêt de Pau Lopez. En effet, à présent, Mandanda doit se coltiner les simples matchs de coupe et quelques minutes en Ligue 1. Bien loin des ses habitudes. Cette situation déplairait à Steve Mandanda selon RMC Sport qui a récemment confié qu’à présent, un départ du Français serait une possibilité si son statut n’évoluait pas rapidement.

Un départ cet hiver de Mandanda n’est plus à exclure