Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz annonce la couleur pour le mercato hivernal !

Publié le 31 décembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Lanterne rouge de Ligue 1, l'ASSE compte sur le mercato hivernal pour tenter de renforcer l'effectif de Pascal Dupraz. Ce dernier s'est exprimé ce vendredi sur le recrutement à venir des Verts.

Le mois de janvier devrait être crucial pour l'avenir de l'ASSE en Ligue 1. Les Verts sont bons derniers du championnat de France, avec seulement 2 victoires obtenues en 19 journées. Par conséquent, les dirigeants stéphanois se sont séparés de Claude Puel et ont fait appel à Pascal Dupraz, comme l'avait révélé en exclusivité le10sport.com. Alors que Saint-Étienne devrait se servir du mercato hivernal pour tenter de redresser la barre, le technicien de 59 ans n'a pas caché vouloir se montrer actif sur le recrutement de l'ASSE.

« Il y a des besoins »