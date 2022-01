Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo discute pour boucler un autre départ !

Publié le 4 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir acté le départ de Rafinha en prêt à la Real Sociedad, la direction du PSG serait actuellement en discussion avec la Juventus au sujet de Mauro Icardi.

Ça s’active au PSG dans le sens des départs ! Leonardo a pour mission de boucler un maximum de ventes au cours de ce mercato de janvier pour alléger la masse salariale du club de la capitale et récupérer des liquidités, et il a déjà fait un premier pas dans cet objectif avec le prêt de Rafinha à la Real Sociedad, officialisé la semaine dernière. Mais le directeur sportif du PSG doit continuer sur sa lancée…

Ça discute pour Icardi à la Juventus