Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz lâche des indices sur son recrutement !

Publié le 3 janvier 2022 à 13h10 par La rédaction

Alors que l'ASSE est la lanterne rouge de la Ligue 1, les Verts ont répondu présent dimanche lors de la victoire contre Jura Sud en 16es de finale de la Coupe de France (4-1). Après la rencontre, Pascal Dupraz a affirmé vouloir renforcer son effectif cet hiver.

Le mercato hivernal pourrait être un tournant de la saison de l'ASSE. Les Verts sont derniers de Ligue 1 avec 12 points et seulement 2 victoires obtenues en 19 journées. De ce fait, les dirigeants du club stéphanois devraient s'activer sur le marché des transferts afin de renforcer l'effectif de Pascal Dupraz. Après la victoire de l'ASSE contre Jura Sud dimanche en Coupe de France (4-1), l'entraîneur de 59 ans a ainsi annoncé la couleur sur le recrutement à venir de son équipe.

« Nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu »