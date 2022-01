Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 3 janvier 2022 à 3h00 par A.M.

Interrogé sur le mercato d'hiver, Pascal Dupraz répète qu'il attend des renforts durant le mois de janvier.

Au moment de son arrivée sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz a rapidement évoqué ses envies pour le mercato d'hiver : « Il y a des besoins. J'espère un mercato prolixe, il y a des besoins plus urgents que celui de gardien. En défense centrale, mais pas que. Il faut que la venue des joueurs soit validée par tous. Le classement peut freiner mais les joueurs que l'on approche sont réceptifs. Je noue quelques contacts, mais Jean-Luc Buisine (directeur du recrutement) et son équipe travaillent en amont. Il y a de la cohérence. On sait où on veut aller. » Et alors que Bakary Sako s'est officiellement engagé avec le club du Forez, Pascal Dupraz a de nouveau évoqué son souhait pour cet hiver.

Dupraz attend des renforts