Mercato - ASSE : Pascal Dupraz dévoile son projet pour les Verts !

Publié le 2 janvier 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Arrivé à l'ASSE lors du mois de décembre, Pascal Dupraz veut marquer son passage de son empreinte en maintenant le club en Ligue 1. Pour y parvenir, le technicien compte activer plusieurs leviers.

Claude Puel n’a pas terminé la saison. Quelques mois après le début du championnat, le technicien a été remercié par ses dirigeants en raison des résultats décevant de son équipe. Le projet du technicien, qui laisse la place belle aux jeunes, n’a jamais pris et se révèle être un échec. Pour tenter de remettre la machine en route, les dirigeants de l’ASSE ont décidé de miser sur Pascal Dupraz comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Un technicien habitué des situations chaudes comme celle-ci. L’ancien coach de Caen et du TFC s’est engagé avec les Verts j usqu’en juin prochain avec l’objectif de maintenir cette équipe historique du championnat français en Ligue 1. Pour y parvenir, Pascal Dupraz compte sur ses dirigeants, qui devront se montrer actifs lors du mercato hivernal. Le coach va devoir aussi redonner confiance à un groupe, qui présente de sérieuses lacunes.

« Saint-Etienne a aujourd'hui des faiblesses, il faut en faire des atouts »

Pour ses débuts en championnat, Pascal Dupraz s’est incliné face au FC Nantes (0-1). Mais malgré tout le technicien se montre optimiste. « Pendant 24 heures, ça m'a ébranlé parce que je suis responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Je me suis dit que c'était, peut-être, salutaire. Peut-être que par l'échec viendra la rédemption. Mais malheureusement, au moment où je pense qu'on ne peut pas perdre ce match, on encaisse ce but (…) Je ne peux pas contester le fait que la première mi-temps était de la bouillie. En 15 minutes, on a rectifié. Il y a dû avoir un impact tant tactique que psychologique. Ça me rend optimiste . » Pour le coach, le travail, mais aussi le soutien des supporters permettront au club de se maintenir. « Saint-Etienne a aujourd'hui des faiblesses, il faut en faire des atouts. J'ai aujourd'hui cette faculté-là, cette outrecuidance de vouloir impacter sur ce que vous décrivez comme fatalité au travers du travail sur le terrain, du psychologique, de ma bienveillance envers les joueurs, du renfort qu'on doit opérer. Il faut que l'on recrute, tout le monde doit le comprendre pour être plus compétitif. Tout ceci ajouté à la capacité de résilience des supporters doit conduire l'ASSE à rester en L1. C'est une tâche compliquée. J'ai lu les pourcentages : 18, 16 ou 12% de chances de se maintenir quand on a 12 points à la trêve. Non ! On a 50% de chances de se maintenir : on descend ou on reste en L1 » a-t-il confié dans un entretien à Eurosport.

« Je veux partir en mai avec le sentiment du devoir accompli ».