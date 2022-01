Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme annonce de Pascal Dupraz sur son avenir !

Publié le 2 janvier 2022 à 9h00 par D.M.

Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Pascal Dupraz a laissé entendre qu'il quitterait le club stéphanois à l'issue de la saison.

L’ASSE a vécu une première partie de saison catastrophique. Dirigé par Claude Puel jusqu’en décembre, le club stéphanois, composé de nombreux jeunes joueurs, a sombré en championnat. La situation est devenue critique, à tel point que les dirigeants ont décidé de procéder à plusieurs changements ces dernières semaines, notamment au poste d'entraîneur. Exit Puel, remplacé par Pascal Dupraz. Libre depuis son départ de Caen en mars 2021, le technicien est arrivé dans le Forez avec l’objectif clair de maintenir l’ASSE en Ligue 1.

« Ma mission s'arrête fin mai. C'est très bien comme ça »