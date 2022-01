Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... La sortie forte du Real Madrid !

Publié le 3 janvier 2022 à 2h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid rêve d'attirer Kylian Mbappé et Erling Haaland, Carlo Ancelotti évoque cette possibilité.

L'été prochain, le Real Madrid a de grandes ambitions pour son mercato, à commencer par le recrutement de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG prend fin en juin prochain. Mais ce n'est pas tout puisque le club merengue rêve d'associer l'attaquant français à Erling Haaland, le tout pour faire son entrée dans le nouveau Bernabeu. Un rêve évoqué par Carlo Ancelotti.

«L'avenir de ce club est écrit»