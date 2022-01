Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le plan à 60M€ du Real Madrid !

Publié le 2 janvier 2022 à 11h45 par La rédaction

Alors que le contrat de nombreuses stars du Real Madrid arrivera à expiration au mois de juin, Florentino Pérez compterait sur un allégement colossal de sa masse salariale pour recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland l'été prochain.

Kylian Mbappé et Erling Haaland risquent bien d'affoler le marché des transferts en 2022. La star française entame les six derniers mois de son contrat avec le PSG et peut désormais négocier avec les clubs de son choix dans le cadre d'un transfert libre au mois de juin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est l'une des priorités de Paris pour pallier au départ de Mbappé. Mais du côté de Real Madrid, Florentino Pérez pourrait bien jouer un sale coup au PSG dans ces deux dossiers.

Grâce à de nombreux départs à venir, le Real aura les ressources pour Mbappé et Haaland