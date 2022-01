Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi interpelle Ousmane Dembélé pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2022 à 14h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Xavi a fait le point sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, lié au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison et annoncé au PSG.

Le dossier Ousmane Dembélé donne du fil à retordre aux dirigeants du FC Barcelone. Lié à la formation blaugrana jusqu’en juin prochain, l’international français n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation transmise par ses dirigeants et est désormais libre de négocier avec l’équipe de son choix. Selon les informations de Mundo Deportivo , son agent, Moussa Sissoko, aurait entamé des pourparlers avec le PSG. Présent en conférence de presse ce mardi, Xavi a été interrogé sur l’avenir de Dembélé.

« Nulle part ailleurs il ne sera aussi heureux qu'au Barça »