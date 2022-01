Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà passé à l'action pour Ousmane Dembélé !

Publié le 4 janvier 2022 à 10h45 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s'est entretenu avec l'agent d'Ousmane Dembélé pour évoquer une possible arrivée à Paris l'été prochain.

Le cas Ousmane Dembélé interroge et agace au FC Barcelone. Lié au club catalan jusqu’en juin prochain, l’international français a une offre de prolongation entre les mains, mais n’a toujours pas répondu favorablement à cette proposition. « Cela fait 5 mois que nous parlons avec ses agents. Ils connaissent la position du club, nous avons eu énormément de patience, ils savent que nous voulons qu’il reste, il a une offre et ça ne peut plus durer. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club » a confié Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone.

Leonardo discute avec l'agent de Dembélé