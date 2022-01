Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembele n’est pas encore terminé !

Publié le 4 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

En marge de la présentation de Ferran Torres, Mateu Alemany s'est prononcé sur la situation d'Ousmane Dembélé dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé aurait décidé de ne pas prolonger son bail au FC Barcelone et pourrait donc partir libre à l'issue de la saison. Les exigences de l'international français seraient incompatibles avec les finances catalanes ce qui laisse penser à un départ l'été prochain. Mais Mateu Alemany, directeur technique du Barça n'écarte aucune option.

Le Barça ne ferme aucun porte pour Dembélé