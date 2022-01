Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tout changé dans cette opération à 55M€ !

Publié le 4 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Officiellement présenté en tant que joueur du FC Barcelone, Ferran Torres a révélé l'importance de Xavi dans son choix de rejoindre le club blaugrana.

Bien décidé à se renforcer dans le secteur offensif, le FC Barcelone a obtenu la signature de Ferran Torres qui a débarqué pour 55M€ en provenance de Manchester City. Présenté devant la presse ce lundi, l'international espagnol s'est prononcé sur son arrivée et révèle l'importance de Xavi dans son choix de s'engager avec le Barça.

Xavi a convaincu Ferran Torres