Mercato - Barcelone : Laporta s’enflamme pour cette grosse recrue de Xavi !

Publié le 3 janvier 2022 à 12h00 par T.M.

Officialisé il y a quelques jours, Ferran Torres a été présenté au Camp Nou ce lundi. L’occasion pour Joan Laporta d’exprimer toute sa joie d’accueillir le nouveau joueur du FC Barcelone.

Le mercato hivernal débute très fort au FC Barcelone. Alors que le retour de Dani Alves avait déjà été acté il y a quelques semaines, c’est Ferran Torres qui vient de débarquer en Catalogne. A la recherche de renforts offensifs, Xavi peut désormais compter sur l’Espagnol, qui est arrivé en provenance de Manchester City, moyennant 55M€ + 10M€ de bonus. Ce lundi, Ferran Torres était d’ailleurs présenté à la presse en tant que nouveau joueur du Barça. Présent pour l’occasion, Joan Laporta s’est enflammé pour sa dernière recrue.

« Aujourd’hui est un grand jour »