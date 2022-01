Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Mbappé, LOSC... Ikoné dit tout sur son transfert !

Publié le 4 janvier 2022 à 12h08 par La rédaction mis à jour le 4 janvier 2022 à 12h10

Alors que Jonathan Ikoné a quitté le LOSC pour rejoindre la Fiorentina cet hiver, le Français a justifié les raisons de son départ. Le joueur de 23 ans révèle avoir parlé de son transfert avec Kylian Mbappé, son ami d'enfance.