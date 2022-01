Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier pourrait rendre un grand service à Longoria !

Publié le 2 janvier 2022 à 9h45 par A.M.

Alors qu'Hassane Kamara serait proche de s'engager à Watford, l'OGC Nice s'intéresserait à Jordan Amavi pour le remplacer.

Cet hiver, l'OM cherchera à vendre plusieurs joueurs à commencer par Jordan Amavi. Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2025 en fin de saison dernière, l'ancien Niçois n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli qui l'a utilisé à seulement trois reprises depuis le début de la saison, et à chaque fois dans des matches où un large turnover était effectué. Mais encore faut-il trouver une porte de sortie à un joueur peu utilisé.

Nice sur Amavi pour remplacer Kamara ?